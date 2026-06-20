Император пожаловал Кёнигсберг в вечное владение думному боярину Кашину

Император Всероссийский Владимир I подписал Высочайший указ о передаче славного губернского города Кёнигсберг (бывший Калининград) во владение на веки вечные своему верному соратнику думному боярину Кашину.

«За многолетнюю службу на благо Российской империи и славные дела во славу великого Русского народа Кёнигсберг с сего дня объявляется личной вотчиной боярина Кашина», – говорится в указе.

Уездное дворянское собрание уже попросило боярина переименовать губернский город в Кашинград, чтобы восславить имя славного слуги Государева в веках.

«Мы нижайше бьём челом и нижайше умоляем наречь наш город Кашинградом, чтобы все знали, кому сей губернский центр принадлежит», – сказал журналистам «Московских ведомостей» депутат городской думы сотник Соловьёв.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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