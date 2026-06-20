 

Президент Польши принял решение лишить Зеленского ордена Белого орла

20.06.2026, 10:45, Разное
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Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого орла. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это решение «стратегической ошибкой», от которой выиграет только Москва, пишет ВВС.

«В свете согласия президента Владимира Зеленского назвать одну из частей Вооруженных сил Украины «Героями УПА», – говорится в заявлении Навроцкого, – я принял решение лишить президента Украины ордена Белого орла».

«В этом контексте я хотел бы подчеркнуть: это решение не направлено против украинского народа. Оно не означает изменения стратегического направления польской политики безопасности», – добавил президент Польши.

Этому предшествовала волна возмущения, всколыхнувшая Польшу после того, как 26 мая Зеленский присвоил почетное звание «Героев УПА» одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ.

В Польше Украинскую повстанческую армию многие считают ответственной за массовые убийства поляков на Волыни во время Второй мировой войны. Для многих украинцев УПА является символом борьбы за независимость.


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