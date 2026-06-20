 

Трамп представил «летающий Белый дом небывалого уровня роскоши»

20.06.2026, 7:45, Разное
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Дональд Трамппродемонстрировал новый Air Force One – самолет, ранее подаренный Катаром и переоборудованный в официальный президентский борт.

Новый самолет окрашен по-новому: нижняя часть фюзеляжа – в темно-синий цвет с красной полосой над ней. На хвосте воздушного судна размещен огромный американский флаг.

«Этот самолет был превращен в летающий Белый дом такого уровня роскоши, которого никто никогда раньше не видел», – заявил Трамп.

«Теперь, когда мы приземляемся в аэропортах Лондона, Германии и других мест, никто не сможет превзойти этот самолет, и именно так все и должно быть для нашей страны», – заявил Трамп, отметив, что цвета и дизайн были подобраны, «прямо скажу, на мой вкус».

Он также добавил, что в следующем месяце новый Air Force One совершит демонстрационный полет во время празднований 4 июля.


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