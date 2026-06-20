 

Скандал — Трамп заявил, что премьер-министр Италии «умоляла его о совместном снимке»

20.06.2026, 9:45, Разное
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Между лидерами США и Италии вспыхнул громкий дипломатический скандал. Поводом послужило эксклюзивное интервью Дональда Трампа итальянскому телеканалу LA7, показанное в эфире программы L’Aria che tira. В телефонном разговоре с журналистом Даниэле Компатанджело американский президент весьма пренебрежительно высказался о главе итальянского правительства Джорджии Мелони в контексте недавнего саммита «Большой семерки», проходившего во Франции 15-17 июня.

По словам Трампа, он пошел навстречу Мелони исключительно из жалости. Он утверждал, что премьер-министр Италии буквально умоляла его о совместном снимке и была безмерно рада самому факту их беседы, хотя он совершенно не был обязан тратить на нее свое время.

Реакция Рима последовала незамедлительно и оказалась крайне жесткой:

Итальянский премьер категорически опровергла эти утверждения, назвав их чистой ложью. Мелони выразила глубокое недоумение по поводу того, почему американский лидер регулярно позволяет себе подобное поведение в отношении ключевых союзников. Она с иронией добавила, что Трампу следовало бы проявлять такую же жесткость к реальным противникам Запада, перед которыми он, напротив, пасует. В завершение она подчеркнула, что ни она лично, ни Италия в целом никогда не будут ни о чем умолять.

В знак протеста министр иностранных дел Италии Антонио Таяни принял решение отменить свой официальный визит в Вашингтон. Глава МИД пояснил свои действия следующим образом: «Заявления президента Соединенных Штатов были очень серьезными и оскорбительными для премьер-министра, и именно поэтому я решил отменить свой визит. Никто не может так оскорблять Италию».


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