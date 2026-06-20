Минздрав повысил рекомендованную суточную норму шагов до 30 тысяч

Заместитель министра здравоохранения России Иван Павлов в эфире «Первого канала» призвал граждан ежедневно совершать не менее 30 тысяч шагов, либо не менее часа кататься на велосипеде или самокате.

«Это именно те цифры, которые позволяют не только избавиться от лишнего веса, но поддерживают человека в прекрасной форме. Попробуйте и вы увидите, как преобразится ваша жизнь», – сказал Павлов.

Ближайшее время инициативная группа ведущих российских врачей планирует предложить Государственной думе исключить из системы ОМС граждан, которые пренебрегают ходьбой.

«Мы собрали уже подписи 10 тысяч докторов и кандидатов наук, ибо если человек пренебрегает рекомендациями медиков, то и государство не должно лечить его за свой счёт. Но ещё не поздно одуматься», – предупредил замминистра.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro