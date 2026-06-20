Ученые считают, что кошки не снимают стресс

После долгого рабочего дня многие в надежде снять напряжение тянутся погладить кошку — и получают в ответ шипение, взмах хвоста или демонстративный уход. Собака же встречает хозяина так, будто он принес ей выигрышный лотерейный билет. Кто же на самом деле лучше влияет на настроение — кошки или собаки? Нидерландские исследователи решили выяснить это, наблюдая за владельцами домашних животных в течение пяти дней. С помощью приложения участники до десяти раз в день отвечали на вопросы: взаимодействуют ли они с питомцем, каково их настроение и насколько они напряжены.

Результаты, опубликованные в Frontiers in Psychology, показали, что взаимодействие с питомцем кратковременно улучшает настроение — вид животного не имел значения. Однако ни кошки, ни собаки не показали общего эффекта снижения стресса. Более того, в ситуациях событийного стресса взаимодействие с кошками, похоже, было связано с более выраженными негативными эмоциями. Но исследователи признают ограничения: владельцев кошек было всего 36 против 75 владельцев собак, что снижает статистическую мощность сравнения. Кроме того, для более чистой статистики им пришлось исключать эпизоды, когда кошка и собака присутствовали одновременно, хотя многие знают, что в таких семьях взаимоотношения питомцев могут влиять на общий эффект.

Важно и качество взаимодействия. У каждого животного свой характер — отстраненный или преданный, ленивый или активный. Это перекликается с теорией привязанности: ранние отношения формируют наши взрослые связи. Однако в исследовании использовались краткие вопросы по одному пункту, без уточнения, обнимали ли хозяева питомцев или просто гладили. А ведь собаки и кошки одомашнены по-разному: первые — для сотрудничества с человеком, вторые — в том числе для борьбы с грызунами. Кошки сохранили больше черт диких одиночных территориальных животных, и люди часто плохо распознают их недовольство. Владельцы собак тоже не всегда замечают тревогу питомцев.

Несмотря на это, животных используют для улучшения психологического благополучия людей с XVIII века, а десятилетия исследований показывают, что польза возможна, хотя зависит от контекста. Ключевую роль играет характер взаимодействия. Если кошка сама сворачивается на коленях, человеку может стать спокойнее. Если же она сопротивляется, попытки прижать ее к себе способны только усилить напряжение.Источник — The Conversation

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