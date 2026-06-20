Деятельность Конституционного суда по проверке законов признали антигосударственной

Госдума приняла заявление, в котором квалифицировала деятельность Конституционного суда по проверке законодательных инициатив на соответствие основному закону «антигосударственной и деструктивной». Поводом стал очередной случай, когда судьи вернули на доработку пакет поправок, ограничивающих право граждан на коллективные обращения (роптание).

По мнению парламентариев, любое промедление в принятии нужных стране законов, попытки их публичного обсуждения и другая «деятельность по насаждению подобия либеральной демократии» – это прямой саботаж воли народа, выраженной через депутатский корпус. Профильный комитет предложил упразднить судебный фильтр, оставив за депутатами право самостоятельно толковать Конституцию в момент голосования, исходя из соображений государственной необходимости. Судьям КС рекомендовано сосредоточиться на изучении архивов.

«Эти персонажи в мантиях сейчас открыто работают против государства. Мы принимаем законы, а они начинают в ответ цитировать всякую архивную мишуру и мешают нам оперативно запрещать то, что ещё не запретили депутаты прошлого созыва, – заявил спикер Вячеслав Володин. – Мы тут чтобы работать на результат для нашей страны, и очень наивно думать, что кто-то нам может помешать».

В свою очередь Виталий Милонов назвал «огромным» текущий прогресс в преодолении юридических препятствий.

«Раньше только депутат Фёдоров говорил о том, что Конституция – это сугубо антироссийская вещь, написаная под диктовку из-за океана, а теперь это доминирующее мнение», – заметил он.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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