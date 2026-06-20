Медведев — Гаагские конвенции о законах и обычаях войны «больше не нужны»

На фоне участившихся атак ВСУ на российские города никаких правил для российских военных «больше нет и быть не может», – заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«С учетом массированных террористических атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», – написал он в «Максе».

По мнению Медведева, «за гранью приемлемого» для РФ должно оставаться только «умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц». Бывший президент РФ также заявил, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны «больше не нужны».

В ночь на 18 июня беспилотники ВСУ совершили самую массированную атаку на города РФ с начала войны. Минобороны отчиталось об уничтожении почти тысячи дронов за сутки. Под атаку попала в том числе Москва, где произошел пожар на НПЗ в Капотне, напоминает «Медуза».

Президент РФ Владимир Путин спустя двое суток так и не прокомментировал украинскую атаку и ситуацию в Москве.

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