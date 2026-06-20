 

Медведев — Гаагские конвенции о законах и обычаях войны «больше не нужны»

20.06.2026, 11:15, Разное
  Поддержать в Patreon

На фоне участившихся атак ВСУ на российские города никаких правил для российских военных «больше нет и быть не может», – заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«С учетом массированных террористических атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», – написал он в «Максе».

По мнению Медведева, «за гранью приемлемого» для РФ должно оставаться только «умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц». Бывший президент РФ также заявил, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны «больше не нужны».

В ночь на 18 июня беспилотники ВСУ совершили самую массированную атаку на города РФ с начала войны. Минобороны отчиталось об уничтожении почти тысячи дронов за сутки. Под атаку попала в том числе Москва, где произошел пожар на НПЗ в Капотне, напоминает «Медуза».

Президент РФ Владимир Путин спустя двое суток так и не прокомментировал украинскую атаку и ситуацию в Москве.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.06 / Каспийское море осушат ради железной дороги в Китай

20.06 / В Краснодаре преступник, вооруженный ножом, напал на посетителей торгового центра

20.06 / Одну из самых распространенных гипотез темной материи поставили под сомнение

20.06 / «Все козыри в руках президента» — Трамп разместил в соцсети статью о себе и Нетаниягу

20.06 / Доступ к биометрическим замкам в подъездах начнут блокировать в случае «недостаточно оптимистичного» выражения лица гражданина

20.06 / Астероид-неваляшку назвали пришельцем из внешней Солнечной системы

20.06 / МИД Швейцарии подтвердил, что дипконтакты Ирана и США продолжаются

20.06 / «Как этот малолетка разговаривает с моим другом Александром?» Трамп возмутился ультиматумом Зеленского Лукашенко

20.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1578-й день войны

20.06 / Деятельность Конституционного суда по проверке законов признали антигосударственной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике