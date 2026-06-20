Доступ к биометрическим замкам в подъездах начнут блокировать в случае «недостаточно оптимистичного» выражения лица гражданина

Министерство цифрового развития объявило о планах блокировать цифровые (биометрические) замки в подъездах многоквартирных домов при попытке доступа со стороны «гражданина, имеющего недостаточно оптимистичное выражение лица». По мнению разработчиков этой инициативы, тотальная цифровизация поможет в борьбе с «многовековым хмурым выражение лица среднестатистического россиянина».

Полгода назад с такой инициативой выступали в Госдуме, однако тогда СМИ посчитали это шуткой.

«Эти кислые хари лишают людей мотивации. Вечно всё плохо у всех, вечно всем недовольны. Нечего в люди выходить тогда, если морда злобная, сиди дома, чего уж там. Я-то почему не злой? Такой же русский человек, как и вы, но не злой», – говорил, в частности, депутат Николай Абельман.

С ним соглашался Опять же, пример – американцы. Улыбка может быть и фальшивая, зато любо-дорого смотреть. А у нашего русского брата постоянно этот славянский хмурый, как сейчас говорят, вайб, оттого и фильмы на Западе снимают про русских плохих парней из России. Меняться надо как-то уже, в конце-концов».

Это новвоведние вступит в силу ещё до начала летних каникул федеральных органов законодательной и исполнительной власти. Чиновники заявляют, что после заслуженного отдыха «хотели бы уже видеть россиян с более натренированным выражением лица».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro