Астероид-неваляшку назвали пришельцем из внешней Солнечной системы

Астероид Дональдджохансон, открытый американским астрономом Шелте Басом в 1981 году и позднее названный в честь антрополога Дональда Джохансона, относится к семейству Эригона (Erigona) — группе астероидов, возникшей после разрушения крупного родительского тела примерно 155 миллионов лет назад. Семейство считается особенно интересным, поскольку его объекты могут быть родственны углеродистым метеоритам, что иногда падают на Землю. Спектры некоторых астероидов Эригоны указывают на то, что в прошлом их породы взаимодействовали с жидкой водой.

В апреле 2025 года космический аппарат NASA Lucy пролетел всего в 961 километре от Дональдджохансона и впервые смог подробно его рассмотреть. Выяснилось, что астероид имеет необычную двудольную форму и напоминает два отдельных тела, которые сплелись друг с другом.

Поверхность астероида оказалась покрыта множеством кратеров. На снимках астрономы также виднелась гладкая «шея», которая заметно отличалась от остальной поверхности. Эта область, по мнению ученых, пережила масштабное перемещение грунта. Когда-то Дональдджохансон вращался много быстрее, и рыхлый материал под действием центробежных сил смещался, формируя сглаженный перешеек и характерный гребень на его поверхности.

Астрономы выяснили, когда и как мог образоваться астероид Дональдджохансон Мимо астероида под названием Дональдджохансон (52246 Donaldjohanson) 20 апреля 2025 года пролетит автоматическая межпланетная станция NASA Lucy. В преддверии миссии исследователи разработали компью… naked-science.ru

Внимание привлекло и вращение объекта. Большинство астероидов вращаются вокруг своей оси подобно волчку. А вот Дональдджохансон находится в состоянии так называемого непериодического вращения и одновременно «покачивается». Анализ показал, что полный цикл его вращения занимает порядка 253 часов, а дополнительные колебания происходят с периодом каждые 455 часов.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Science, связали это поведение с длительным воздействием солнечного излучения. Дело в том, что даже слабое давление света и неравномерное тепловое излучение за миллионы могут заметно изменить скорость вращения небольшого небесного тела. Вероятно, после рождения в результате катастрофического столкновения астероид вращался много быстрее, но постепенно замедлился до нынешнего состояния.

Химический состав поверхности также удивил ученых. Спектральные приборы Lucy обнаружили признаки железосодержащих филлосиликатов — минералов, которые обычно образуются при взаимодействии пород с водой. Это означает, что родительское тело Дональдджоханонса когда-то контактировало с жидкой водой, но процесс был неполным и не слишком интенсивным.

Астероид Дональдджохансон / © NASA/GSFC/SwRI/JHU-APL/DLR

По степени такого изменения астероид отличается от своих собратьев Рюгу и Бенну, образцы которых уже доставлены на Землю. Их минералы свидетельствуют о более глубокой и длительной химической эволюции под воздействием воды.

На Бенну нашли «наноархипелаги» органики и минералов Бенну оказался сложнее, чем считалось: ученые впервые обнаружили, что органика и минералы в нем распределены неравномерно и образуют отдельные химические «островки». Значит, вода на ранних астероид… naked-science.ru

Интересно, что кратеры на поверхности небесного тела были распределены по-особенному: маленьких было куда меньше, чем ожидалось. Они, вероятно, «стерлись» сравнительно недавно по астрономическим меркам. Одним из возможных объяснений ученые сочли сильное сейсмическое «вытряхивание» после мощного удара, в результате которого рыхлый материал осыпался, заполнив небольшие углубления.

На основе полученных данных исследователи предложили сценарий эволюции астероида. Сначала крупное тело диаметром около 80 километров было разрушено столкновением, а Дональдджохансон сформировался из выброшенных обломков. Затем солнечное излучение постепенно замедляло его вращение, вызывая движение поверхностного материала.

Позже один или несколько ударов изменили внешний вид поверхности, стерев множество небольших кратеров. По итогу зонд Lucy наблюдал объект, сохранивший следы сразу нескольких этапов своей сложной космической истории.

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