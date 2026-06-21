 

Тысячи граждан Великобритании арендуют сервера в России для свободного доступа в Интернет

21.06.2026, 9:03, Разное
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Агентство Bloomberg опубликовало результаты расследования, посвящённого попытка граждан Великобритании обойти блокировки популярных интернет-сервисов. Как удалось установить журналистам, только за последний месяц более 5 тысяч британцев арендовали сервера в России для создания собственных VPN-сетей.

 «В России демократичные цены, много предложений и всё можно оплатить криптовалютой. Поэтому именно этот рынок будет ключевым для англичан, которые выступают за свободу в Интернете», – пишет Bloomberg.

Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал оказать гражданам Великобритании помощь в обходе незаконных блокировок – в ближайшее время на сайте ведомства появится инструкция по созданию собственного VPN на английском языке, а также список аккредитованных компаний, предоставляющих услуги по аренде серверов.

«Разумеется, мы протянем руку помощи этим несчастным. Россия является свободной страной и мы всегда выступали за свободу других народов и против любой цензуры», – написал Шадаев в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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