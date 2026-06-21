 

После ударов ВСУ по Крыму прекратила работу Керченская переправа

21.06.2026, 9:45, Разное
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В ночь на 21 июня Вооруженные силы Украины нанесли масштабный воздушный удар по оккупированному Россией Крыму. Взрывы гремели в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Евпатории, Керчи, Балаклаве, Судаке, в районе Бахчисарая и Джанкоя.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о прекращении работы Керченской переправы. «С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», – говорится в заявлении.

Большегрузным автомобилям запрещен проезд по Крымскому мосту. Водителям предписано использовать альтернативный сухопутный маршрут – трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Дорога находится под огневым контролем ВСУ.


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