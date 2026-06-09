 

В результате удара ВСУ выведен из строя ведущий в Крым Чонгарский мост

09.06.2026, 11:33, Разное
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В ночь на 9 июня беспилотники ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с оккупированной Россией частью Украины. Движение по идущей через Сивашский пролив транспортной артерии полностью перекрыто.

«Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», – написал губернатор российской оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Он также сообщил, что большая часть БПЛА была уничтожена на подлете и что иначе последствия удара были бы еще более тяжелыми.

Вооруженные силы Украины прилагают значительные усилия для обеспечения транспортной блокады Крыма. Взята под огневой контроль трасса, идущая по побережью Азовского моря. Полуостров остался без топлива, наблюдаются перебои с продуктами питания.


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