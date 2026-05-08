 

В Норвегии тестируют беспроводную зарядку для электрических кораблей

08.05.2026, 20:34, Разное
Исследовательский фонд SINTEF завершил разработку технологии беспроводной зарядки для морских кораблей, работающих на электричестве. Это часть проекта Ocean Charger по созданию экологически чистой морской энергетики. Главная проблема – электрическим кораблям нужно часто возвращаться на берег для подзарядки батарей, но новая система позволит им заряжаться прямо в море.

Передача электрического тока в море очень осложняется тем, что корабль и зарядная станция раскачиваются на волнах, поэтому любое кабельное соединение разбалтывается и разрушается. Возникает риск обрыва контакта и образования электрической дуги, а в щели конструкции проникают соленый морской воздух и влага, которые быстро выводят из строя металлические части. Для передачи тока нужен контакт металлических поверхностей, поэтому о герметичности речи не идет.

Новая система зарядки основана на индукции и аналогична тем, что используются в смартфонах, только гораздо мощнее и сложнее из-за множества контрольных подсистем. Так как энергия передается за счет магнитного поля, корабль и станция могут смещаться относительно друг друга. Все элементы надежно защищены герметичными кожухами, прямой контакт отсутствует, что упрощает подключение корабля к зарядной станции.

На следующем этапе, после тестирования в реальном море, эту технологию планируют совместить с ветряными электростанциями на шельфе. Это позволит электрическим кораблям заряжаться вообще без заходов в порт, что значительно упростит и удешевит навигацию. А в перспективе будет создана и целая прибрежная сеть из зарядных станций – корабли будущего вновь будут бороздить моря за счет энергии ветра, но уже в новом технологическом исполнении.Источник &#8212 Norwegian SciTech News

