В Нигерии освобождены сотни захваченных исламистами заложников

Вооруженные силы Нигерии сообщили об освобождении 360 заложников, захваченных в северо-восточной провинции Борно боевиками террористической группировки «Боко Харам». Большинство освобожденных – мусульмане.

Обстоятельства освобождения остаются неясными. Армейские представители заявляют, что оно стало возможным благодаря блестящей разведывательной операции, продолжавшейся несколько недель и захватившей джихадистов врасплох.

Однако местная группа «Молодежная инициатива Южного Борно» утверждает, что освобождение стало результатом переговоров, и джихадисты отпустили в общей сложности 416 человек.

Неясно, был ли выплачен выкуп. Именно ради него совершается большинство похищений. Законы Нигерии запрещают выплаты, которые лишь содействуют распространению явления, однако у многих семей нет другой возможности вернуть близких.

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