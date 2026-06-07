 

Цифровой рубль получил сертификат «Халяль»

07.06.2026, 16:00, Разное
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Банк России и Духовное управление мусульман (ДУМ) объявили о присвоении платформе цифрового рубля статуса «Халяль». Соответствующая запись внесена в Единый национальный реестр халяльной продукции и услуг.

Как следует из заключения религиозной экспертизы, цифровой рубль стал первой в истории фиатной валютой, полностью очищенной от греха ростовщичества – на этих кошельках технически невозможно открыть депозитный вклад или оформить кредит. Поскольку деньги на цифровом счёте не генерируют ссудный процент и не могут быть использованы для спекуляций, они считаются духовно чистыми.

«Традиционные банковские деньги порождают ссудный процент, что строго запрещено шариатом, – пояснил представитель ДУМ. – Цифровой рубль лишён этого порока и существует исключительно как средство мгновенного обмена. Это идеальный финансовый инструмент для правоверного мусульманина, который хочет соблюдать каноны».

Для закрепления религиозного статуса в смарт-контракты цифровой платформы интегрировали модуль «Закят-Автомат» – при накоплении средств сверх неснижаемого остатка система будет автоматически исчислять и перечислять обязательный религиозный налог (закят) напрямую в аккредитованные благотворительные фонды. В Банке России рассчитывают, что беспрецедентный статус халяльности привлечет в национальную экосистему триллионы рублей из исламского финансового сектора стран ОИС.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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