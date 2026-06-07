Россия запретила Западу использовать достижения советской науки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о введении новых санкций против США, Великобритании, Германии и других недружественных стран.

С 1 июля 2026 года государствам коллективного Запада запрещается пользоваться всеми достижениями советских учёных, в том числе космическими технологиями, инновационными разработками в вычислительной технике и квантовой механике.

«Они русофобствуют, а сами из-под полы читают «Науку и жизнь». Теперь они не смогут зарабатывать на наследии великой советской науки – пусть учатся жить своим умом», – сказал Лавров.

За нарушение введённых санкций Москва планирует судиться с западными компаниями – по оценкам экспертов, только в 2026 году общая сумма штрафов может составить не менее триллиона присужденных российским судом рублей.

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