Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1565-й день войны

Минобороны РФ 7 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

«Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ворожба, Пигаревка, Бачевск, Осоевка, Хотень и Мирлоги Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Избицкое, Одноробовка, Украинское и Липцы Харьковской области. Противник потерял более 210 военнослужащих, танк, 15 автомобилей, две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стецковка, Моначиновка, Самборовка, Гусинка Харьковской области, Щурово, Рубцы, Пришиб, Яцковка и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, артиллерийской, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Водянское, Светлое, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка, Грузское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 14 автомобилей и две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Трудовое, Червоная Криница, Омельник, Копани Запорожской области, Заречное, Коломийцы и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Григоровка, Орехов, Юрковка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих и 16 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – утверждается в сводке.

МО РФ заявляет, что с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 157 827 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 652 танка и другие боевые бронированные машины, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 253 орудия полевой артиллерии и минометов, 63 522 единицы специальной военной автомобильной техники.