 

Китайская NAVEE намерена наладить серийное производство экранопланов WaveFly 5X

07.06.2026, 12:49, Разное
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Компания NAVEE, ранее известная технологичными электросамокатами, представила WaveFly 5X — аппарат на воздушной подушке для полетов над водой с использованием экранного эффекта. Презентация прошла на озере Дунтайху, где устройство скользило над самой поверхностью перед международной аудиторией.

WaveFly 5X работает иначе, чем катер. Экранный эффект создает аэродинамическую подъемную силу между крыльями и водой. Корпус из авиационного углепластика с двухтандемной компоновкой крыльев сохраняет высокую устойчивость во время полета. Аппарат разгоняется до 85 км/ч, может перевозить до 140 кг груза и проходит до 80 км на одном заряде, плавно переходя от скольжения по волнам к полету без взлетной полосы.

Аппараты с экранным эффектом не новы, но всегда оставались дорогими и узкоспециализированными. NAVEE пытается вывести их на массовый рынок, сочетая морское машиностроение, авиационные конструкции и электрические системы. К слову, Morgan Stanley прогнозирует рост глобальной низковысотной экономики до $2 трлн к 2030 году.

Дистрибьюторы из числа участников презентации уже заявили о готовности представить WaveFly 5X в Азии и на Ближнем Востоке, Америке и Европе. Планы запуска в производство и стоимость пока не объявлены, но гонка за будущее мобильности явно выходит за пределы электромобилей.Источник &#8212 Interesting Engineering

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