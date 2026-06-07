Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

Еще недавно к межзвездным объектам относились скорее как к теоретическому предсказанию. Астрономы были уверены, что при формировании планетных систем огромное количество комет и астероидов выбрасывается в межзвездное пространство гравитацией гигантских миров. Но до 2017 года ни одного такого тела никто напрямую не наблюдал.

Все изменилось с «вторжением» 1I/Оумуамуа — первого подтвержденного межзвездного объекта. Его гиперболическая траектория и скорость, слишком высокая, чтобы гравитация Солнца могла его удержать, показали: тело прибыло не из Солнечной системы. А необычная форма и загадочное поведение быстро превратили Оумуамуа в одну из главных астрономических загадок XXI века. Споры о его природе продолжаются до сих пор — от экзотических моделей ледяного тела до гипотез о фрагменте разрушенного мира.

Второй визитер — 2I/Borisov, открытый крымским астрономом Геннадием Борисовым в 2019 году, напротив, был как из учебника. Это была на удивление классическая комета, показавшая, что в других звездных системах могут формироваться объекты, очень похожие на кометы Солнечной системы. Именно 2I/Borisov впервые позволила напрямую изучить вещество, что сформировалось у другой звезды.

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Настоящий прорыв произошел после открытия 3I/ATLAS в 2025 году. Первые исследования показали, что объект, вероятно, сформировался в чрезвычайно холодной и удаленной области своей родной системы, аналогичной внешним областям пояса Койпера или облака Оорта. Из-за этого астрономы уже называют его своеобразной «капсулой времени», способной сохранить вещество ранней эпохи формирования планет.

Появление трех столь разных гостей из-за пределов Солнечной системы всего за восемь лет серьезно изменило взгляд ученых на Галактику. Теперь межзвездные тела рассматриваются не как экзотическая редкость, а как важный источник информации о химии, динамике и эволюции чужих планетных систем. Более того, современные оценки показывают: через Солнечную систему, судя по всему, постоянно проходят тысячи подобных объектов, просто большинство из них слишком малы для обнаружения. Причем уже есть и кандидаты в те межзвездные тела, что разрушились в атмосфере Земли, в том числе в 2026 году.

Оумуамуа — «сигара», которая всех удивила

Тусклый сигнал от объекта, быстро удаляющегося от Солнца, заметили 19 октября 2017 года. Сначала астрономы решили, что перед ними очередная комета или астероид, однако вскоре расчеты выявили аномалии: тело двигалось по гиперболической траектории, со скоростью около 26 километров в секунду относительно Солнца. Ни один объект, рожденный в Солнечной системе не мог получить такую орбиту естественным путем. Так человечество впервые обнаружило «визитера» от другой звезды.

Объект получил обозначение 1I/Оумуамуа. Буква I означала межзвездный (interstellar), а само слово Оумуамуа с гавайского переводится как «разведчик» или «посланник издалека». Это символичное название: тело действительно открыло новую главу в астрономии.

Настоящая сенсация, однако, началась уже после открытия. Данные наблюдений показали, что яркость Оумуамуа меняется необычно сильно — почти в десять раз. Как правило, такое происходит, когда форма объекта вытянутая, а сам он вращается, представляя наблюдателю то широкую, то узкую сторону. Первые оценки подсказали, что длина тела могла превышать ширину в пять-десять раз. Из-за этого в СМИ Оумуамуа быстро окрестили «космической сигарой».

Оумуамуа в представлении художника. / © NASA

Позже появились модели, показавшие, что объект мог быть не сигарообразным, а наоборот очень плоским, похожим на диск. Правда, его геометрия в любом случае была экзотической и не похожей ни на один известный астероид Солнечной системы.

Не меньше вопросов вызвало и поведение Оумуамуа. Когда астрономы уточнили его траекторию, оказалось, что он слегка ускоряется при удалении от Солнца. Обычно подобное негравитационное ускорение наблюдают у комет: нагреваясь, лед испаряется, создавая реактивный эффект. У межзвездного гостя, однако, не было ни яркого хвоста, ни заметного газопылевого облака.

В 2018 году астрофизики Ави Леб вместе с Шмуэлем Бяли предположили, что ускорение можно объяснить давлением солнечного света. Для этого Оумуамуа должен быть очень тонким и легким — почти как световой парус. Из этой идеи Леб сделал куда более громкий вывод: посланник издалека, вероятно, имеет искусственное происхождение и может оказаться фрагментом разведывательного зонда инопланетной цивилизации.

Позднее ученый посвятил этой гипотезе целую книгу (Extraterrestrial), а сам объект стал постоянным героем дискуссий не только в научной среде, но и в массовой культуре. При этом другие сценарии происхождения «зонда» по мнению Леба крайне маловероятны. Это либо существование богатого водородом ледяного тела или чрезвычайно редких фрагментов разрушенных планет.

Большинство астрономов, однако, не считают гипотезу искусственного происхождения достоверной. В конечном итоге по мере накопления данных появлялись более «земные» объяснения. В частности, Оумуамуа может быть фрагментом азотного льда — чем-то вроде отколовшегося куска поверхности экзоплутона. Дело в том, что испаряющийся азот вполне способен объяснить негравитационное ускорение без яркого кометного хвоста. Другие работы связывали поведение странника с выделением молекулярного водорода или необычными механизмами дегазации, не создающими заметной комы.

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Еще одна популярная гипотеза появилась после моделирования приливного разрушения планетезималей. По этой версии Оумуамуа был обломком более крупного тела, разрушенного во время близкого прохождения рядом со звездой. Такая катастрофа могла породить необычно вытянутое тело с нестандартными физическими свойствами. Кроме того, модели формирования межзвездных объектов предполагают, что их свойства могут во многом зависеть от области, в которой они сформировались — вблизи светила или на холодных окраинах планетной системы.

При этом интерес к Оумуамуа за почти десять лет никуда не делся. Так, астрономы продолжают использовать этого межзвездного странника в качестве примера при моделировании эволюции подобных тел в других звездных системах. Предполагается, что они могут формироваться в результате миграции гигантских планет и даже гравитационного «выбрасывания» планетезималей из молодых протопланетных дисков.

По сути эта космическая «сигара» была не просто аномалией, а, вероятно, первым представителем огромной популяции подобных тел, которые до сих пор оставались незамеченными из-за малых размеров и высокой скорости. Поскольку через нашу звездную систему, вероятно, проходят тысячи подобных объектов, Оумуамуа рассматривают не как единичную догадку, а как начало новой области исследований — своеобразной «межзвездной археологии», позволяющей напрямую изучать вещество чужих планетных систем.

Дополнительную интригу создает сам факт короткого периода наблюдений Оумуамуа. К моменту открытия он уже покидал внутреннюю часть Солнечной системы и быстро тускнел. Ученые успели собрать лишь ограниченный набор данных, а значит, многие параметры объекта до сих пор остаются предметом споров.

Сегодня Оумуамуа остается самым загадочным межзвездным телом из всех известных. Он доказал, что другие планетные системы буквально обмениваются веществом через межзвездное пространство, и показал, насколько разнообразными могут быть такие объекты. Проще говоря, посланник стал напоминанием: в Галактике могут существовать тела, совершенно непохожие на то, к чему мы привыкли.

«Классическая» комета Борисова

Если Оумуамуа выглядел как объект, будто специально созданный для споров и экзотических гипотез, то второй межзвездный странник был его полной противоположностью. Комета 2I/Borisov, обнаруженная в августе 2019 года крымским астрономом-любителем Геннадием Борисовым, стала одним из самых заметных открытий, сделанных в России в XXI веке.

Объект вел себя на удивление «нормально». При этом то, что он родом не из Солнечной системы стало ясно сразу: комета двигалась по гиперболической орбите и не была гравитационно связана с Солнцем. Вскоре после открытия у 2I/Borisov обнаружили развитую кому и хвост из газа и пыли.

Наблюдения, проведенные на телескопах Индийской астрономической обсерватории (IAO), показали, что по химическим характеристикам комета относится к классу с умеренным дефицитом углеродных молекул C₂ и C₃ — такой тип объектов хорошо известен среди комет нашей звездной системы. Соотношение пыли и газа в коме также оказалось близким к значениям, наблюдаемым у многих местных комет.

Комета Борисова 16 ноября и 9 декабря 2019 года. / © NASA

Впрочем, полностью «обычной» она все же не была: непривычно высокое содержание монооксида углерода (CO), выявленное с помощью радиотелескопа ALMA и космического телескопа «Хаббл», продемонстрировало, что доля CO в коме значительно превышает значения, характерные для многих комет Солнечной системы. Также, как и соотношение CO к воде. Это указывает на то, что объект, вероятно, сформировался в чрезвычайно холодной области своей родной системы, далеко от звезды, где летучие соединения вроде CO могли сохраняться практически без изменений на протяжении миллиардов лет.

Дополнительные исследования состава пыли принесли неожиданные результаты. Анализ наблюдений показал, что в коме присутствовало заметное количество сравнительно крупных пылевых частиц, а их свойства напоминали материал, который находят в некоторых кометах Солнечной системы. Так аргумент в пользу того, что процессы формирования малых ледяных тел могут быть довольно универсальными для разных планетных систем, укрепился.

После прохождения перигелия астрономы зафиксировали несколько вспышек яркости, которые некоторые исследователи интерпретировали как признаки начавшегося разрушения объекта. Одним из возможных объяснений стало воздействие солнечного нагрева на богатые летучими веществами внутренние слои ядра. Однако однозначных доказательств фрагментации не было, и природа этих вспышек остается спорной.

В 2025 году, проведя детальный анализ фотометрических наблюдений, ученые подтвердили, что комета Борисова в целом демонстрировала стабильную активность на протяжении всего периода сближения с Солнцем. Несмотря на отдельные эпизоды изменения яркости, исследователи не нашли убедительных свидетельств крупных вспышек или резких изменений структуры комы. Объект, напротив, вел себя как классическая активная комета, постепенно увеличивая яркость по мере приближения к Солнцу.

Производство пыли кометой оставалось сравнительно невысоким и стабильным. Это, по мнению ученых, может указывать на наличие на поверхности ядра своеобразной защитной оболочки из переработанного космическими лучами вещества, которая сдерживала интенсивное испарение льда. Если эта гипотеза верна, то под внешним слоем 2I/Borisov могла сохранять практически нетронутый материал эпохи формирования своей родной планетной системы.

Все это означает, что вместо загадочного и уникального объекта астрономы наблюдали комету, которая во многих отношениях выглядела удивительно знакомой, указывая на то, что процессы формирования комет могут быть схожими в самых разных частях Галактики. И если Оумуамуа оставил больше вопросов, чем ответов, то комета Борисова впервые позволила заглянуть в химическую «кухню» чужой планетной системы и сравнить ее с нашей собственной.

3I/ATLAS — «капсула времени» из холодного мира

Третий межзвездный объект — 3I/ATLAS — вписывается в новую, быстро формирующуюся область планетологии межзвездных тел. После открытия его предшественников стало ясно, что подобные пришельцы — не какая-то экзотика и редкость, а естественный продукт эволюции планетных систем и динамического выброса малых тел в межзвездное пространство.

Более того, в отличие от Оумуамуа и кометы Борисова, 3I/ATLAS обнаружили в эпоху, когда астрономы целенаправленно ищут такие объекты. Собственно, именно поэтому наблюдения начались сразу после открытия летом 2025 года. Тело двигалось по гиперболической траектории и, как оба его предшественника, не было гравитационно связано с Солнцем. Его значимость для науки мгновенно стала очевидной.

Предварительные наблюдения выявили признаки кометной активности на значительном расстоянии от Солнца, указывая на наличие большого количества летучих веществ. По мере приближения к светилу этот звездный странник буквально вскипел, а пройдя перигелий изменил состав выбрасываемого вещества.

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавн… naked-science.ru

Особенно интересными оказались результаты моделирования происхождения объекта. Результаты научной работы, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters, показали, что динамические характеристики 3I/ATLAS допускают его происхождение из старых популяций звезд Млечного Пути, в частности из толстого диска Галактики, звезды которого в среднем намного старше Солнца. Если это действительно так, то его вещество сформировалось за миллиарды лет до появления Солнечной системы.

Интригующими были и первые оценки возможного состава пришельца. Анализ ранних наблюдений позволил предположить, что 3I/ATLAS сформировался в чрезвычайно холодной области своей родной системы — условиях, напоминающих внешние области пояса Койпера или облака Оорта. Именно там, за снеговой линией, могут сохраняться большие количества таких соединений, как монооксид углерода (CO) и диоксид углерода (CO₂), которые обычно теряются вблизи звезд на ранних этапах формирования планетных систем.

Межзвездная комета 3I/ATLAS. / © ESA/Juice/MAJIS

На «холодное» происхождение 3I/ATLAS указала и аномально «тяжелая» вода: в его составе нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Это означает, что вода, вероятно, формировалась в более холодной и не так сильно измененной эволюцией планетарной системы среде, чем вода в нашей звездной системе. То есть этот путешественник мог возникнуть в спокойном и холодном регионе звездообразования.

Вот почему многие исследователи уже называют 3I/ATLAS своеобразной «капсулой времени». Если это небесное тело большую часть своей истории провело вдали от звезд и не подвергалось существенному нагреву, то его вещество способно сохранить информацию о химических условиях, что существовали в момент рождения его родительской системы.

Как и в случае с Оумуамуа, открытие 3I/ATLAS не обошлось без громких и спекулятивных гипотез. Его прибытие напомнило историю знаменитого романа Артура Кларка «Свидание с Рамой» (1973), в котором человечество получило редкую возможность изучить быстро покидающий Солнечную систему искусственный межзвездный объект.

Эту параллель активно развивал астрофизик Ави Леб, допустив гипотезу об искусственном происхождении гостя. Ученый усмотрел в некоторых особенностях его движения признаки управляемого корабля. Правда, в отличие от вымышленной «Рамы», никаких убедительных свидетельств в пользу такого сценария нет, а подавляющее большинство астрономов рассматривают 3I/ATLAS как естественную межзвездную комету.

Снимок 3I/ATLAS полученный с помощью обсерватории «Джемини». / © Comet photograph: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the ScientistImage Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab); Inset: Teide Observatory, M. Serra-Ricart, Light Bridges

Дополнительную информацию о природе объекта удалось получить благодаря китайскому аппарату Tianwen-1, который наблюдал комету с орбиты Марса под необычным углом к плоскости ее движения. Результаты исследования 2026 года, представленного в The Astrophysical Journal, показали, что кому небесного тела формируют преимущественно крупные пылевые частицы размером в сотни микрометров.

Несмотря на сравнительно невысокую скорость выброса — всего несколько метров в секунду — суммарная потеря вещества достигла примерно тонны пыли в секунду. Кроме того, кома имела гладкую веерообразную структуру без выраженных устойчивых струй вещества.

Все это делает 3I/ATLAS не просто межзвездным объектом, а одним из самых информативных образцов вещества из чужой планетной системы. Если Оумуамуа остался загадкой из-за недостатка данных, а комета Борисова впервые позволила изучить химический состав межзвездного тела, 3I/ATLAS подарил ученым возможность проследить эволюцию подобного объекта практически в реальном времени.

Отметим, однако, что значение трех межзвездных визитеров выходит далеко за рамки изучения отдельных тел. Вместе они позволяют сравнить вещество и динамику объектов, сформировавшихся вне нашей звездной системы, а значит, приблизиться к ответу на вопрос о том, насколько вообще уникальна Солнечная система.

Насколько уникальна наша Солнечная система?

Всего десять лет назад о других планетных системах ученые могли судить лишь косвенно — по наблюдениям экзопланет и протопланетных дисков. А вот изучить вещество, сформированное у других светил, впервые позволили именно межзвездные объекты.

Хотя на первый взгляд открытие трех космических странников рисует противоречивую картину — Оумуамуа до сих пор остается загадкой, комета Борисова оказалась «обычной», а 3I/ATLAS, по имеющимся оценкам, может оказаться древним ледяным фрагментом из очень холодных областей чужой планетной системы, — все три объекта указывают на важную закономерность: процессы формирования малых тел могут быть куда более универсальными, чем считалось. Современные модели показывают, что образование комет и планетезималей происходит естественным образом практически в любом протопланетном диске, а миграция гигантских миров приводит к массовому выбросу части этих тел в межзвездное пространство.

На этом фоне сильнее прочих выделяется 2I/Borisov. Состав ее газовой оболочки и характер активности в целом сопоставимы со свойствами многих комет Солнечной системы. Хотя некоторые параметры, например, содержание монооксида углерода, были повышенными, сам факт такого сходства позволил предположить, что физика формирования ледяных тел может быть одинаковой в разных частях Галактики.

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С другой стороны, такие объекты напоминают, что Солнечная система не универсальный шаблон. Современные обзоры экзопланет показали, что многие звездные системы сильно отличаются от нашей: горячие юпитеры, суперземли и плотные системы планет встречаются много чаще, чем предполагалось еще несколько десятилетий назад.

В целом Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS дали понять, что Солнечная система одновременно и типична и уникальна. Типична — потому что процессы образования комет и планетезималей, вероятно, работают повсюду. Уникальна — потому что каждая звездная система оставляет собственный химический и динамический отпечаток на своих малых телах. Значит, каждый такой пришелец становится своеобразным «образцом породы» из другой части Галактики.

Вот только чтобы ответить на все вопросы уверенно, трех межзвездных объектов недостаточно. Астрономам нужна статистика — десятки и сотни подобных тел. Поэтому внимание исследователей все больше смещается от изучения отдельных открытий к поиску новых пришельцев из других систем.

Как «поймать» следующего визитера?

Проблема изучения межзвездных объектов — их неожиданное появление и очень быстрое исчезновение. Тот же Оумуамуа обнаружили уже после прохождения перигелия, когда он стремительно покидал внутреннюю часть Солнечной системы, из-за чего ученые успели собрать лишь ограниченный объем данных.

Ситуация изменилась благодаря обзорным телескопам нового поколения. Сегодня поиск межзвездных гостей ведут системы Pan-STARRS и ATLAS, которые регулярно сканируют небо в поисках движущихся тел. Следующий качественный скачок ожидается после начала полноценной работы обсерватории имени Веры Рубин. Ее обзор Legacy Survey of Space and Time (LSST) сможет находить много больше тусклых и удаленных объектов, чем уже работающие инструменты. LSST, по оценкам, должен ежегодно находить от нескольких до десятков таких тел.

Обсерватория имени Веры Рубин. / © NSF-DOE Rubin Observatory/AURA/B. Quint

Правда, одной только регистрации недостаточно. Астрономы уделяют ве больше внимания идее их непосредственного перехвата космическими аппаратами. После открытия Оумуамуа ученые предложили несколько проектов миссий, способных быстро стартовать навстречу новому межзвездному визитеру. Наиболее известной стала концепция проект Лира (Project Lyra), предполагающая использование гравитационных маневров и солнечного паруса для достижения Оумуамуа. Такой подход, разумеется, не лишен проблем и остался теоретическим.

В 2025 году специалисты из Юго-Западного исследовательского института (США) предложили новую концепцию аппарата-перехватчика, который мог бы находиться на дежурной орбите и быстро менять траекторию после обнаружения межзвездных объектов.

Если подобные проекты будут реализованы (несмотря на очевидные трудности), человечество впервые сможет не просто наблюдать межзвездных путешественников издалека, а непосредственно изучать их. Анализ поверхности, состав льдов, структуры ядра и выбрасываемого вещества позволит получить данные, которые невозможно собрать даже с помощью крупнейших телескопов. В конечном итоге то, что сегодня кажется научной фантастикой, постепенно может превратиться в одну из наиболее реалистичных задач космических исследований ближайших десятилетий.

Значение для науки

История межзвездных объектов началась совсем недавно. В начале XXI века существование таких тел оставалось теоретическим предсказанием. Сегодня же астрономы располагают уже тремя подтвержденными примерами, каждый из которых принес собственный набор открытий.

Оумуамуа показал, что межзвездные тела могут обладать свойствами, не имеющими очевидных аналогов среди известных объектов Солнечной системы. Комета Борисова позволила обнаружить удивительное сходство некоторых процессов формирования комет в разных частях Галактики. 3I/ATLAS, в свою очередь, продемонстрировал, что среди множества таких гостей могут встречаться чрезвычайно древние объекты, сохранившие информацию о ранних этапах эволюции их родных планетных систем.

Планетные системы перестали быть полностью изолированными мирами. Миллиарды лет они обмениваются веществом через межзвездное пространство. Кометы, астероиды и планетезимали, выброшенные гравитацией гигантских планет, образуют огромную галактическую популяцию свободно дрейфующих тел.

По итогу каждый новый космический путешественник становится своеобразным посланником другой звездной системы. В отличие от экзопланет, которые мы наблюдаем лишь на огромных расстояниях, такие тела позволяют напрямую изучать вещество, сформировавшееся вокруг других, далеких звезд.

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Возможно, самым важным результатом этих открытий стало понимание того, что обнаруженные объекты — только начало. Рост чувствительных обзорных телескопов означает, что в ближайшие годы число известных межзвездных тел будет быстро расти. Вместо отдельных сенсаций астрономы получат полноценную выборку, по которой можно будет исследовать химическое разнообразие планетных систем Млечного Пути.

Словом, 1I/Оумуамуа, 2I/Borisov и 3I/ATLAS можно считать не просто редкими гостями из межзвездной тьмы. Они стали первыми представителями новой области исследований — настоящей межзвездной геологии и археологии, которая позволяет изучать историю чужих миров по небольшим фрагментам вещества, случайно попавшим в Солнечную систему.

Вполне возможно, что будущие поколения астрономов будут воспринимать такие объекты так же привычно, как сегодня воспринимают кометы. Но именно эти три визитера открыли дверь в новую эпоху изучения Галактики, показав, что между звездными системами нет абсолютных границ.