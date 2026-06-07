Никто и никогда не угадает, что скрывается внутри этого кастомного байка Kingsman

Мотоцикл Shotgun 650 послужил донором для уникального творения. Новый аппарат, созданный Дирком Элеркингом из ателье Kingston Custom в Гельзенкирхене, получил название Kingsman — в честь популярного британского комикса. Мастер начал с картонного макета в масштабе 1:1, а когда результат начал его устраивать, приступил к изготовлению деталей из двухмиллиметровых алюминиевых листов.

У Элеркинга получился обтекаемый аппарат длиной 3900 мм, словно созданный для рекордов скорости, но оснащенный 650-кубовым двухцилиндровым двигателем Enfield. Передняя часть Kingsman — носовой обтекатель на кронштейне ручной сборки, с фарой от Shotgun 650 и защитными кожухами для колес. По бокам центральной части — вырезы, через которые видны двигатель и короткие выхлопные трубы, сделанные вручную. Кузов — центральная крышка на заклепках, внизу видны переключатели, здесь же предусмотрен люк для обслуживания.

В кокпите — руль и рукоятки с оригинальными элементами управления и приборная панель Royal Enfield. Сиденье из коричневой замши соединяет центральную и заднюю части. Последняя удлинена и заканчивается острым вырезом, в которую вмонтирован фонарь от Cadillac 1958 года. За задним колесом — вместительный отсек для хранения, отделанный деревом и замшей, где можно найти необходимые путешественнику принадлежности, в еще небольшой запас джина, тоника, пару бокалов и столовые приборы.

Несмотря на массивность, Kingsman весьма маневренный. Перед задним колесом поместился топливный бак ручной работы с ретро-горловиной. Вилка от Classic 650, задние амортизаторы заменены на жесткие стойки, колеса от Classic 650, маятник удлинен на 100 мм. Антуража добавляют винтажный значок Royal Enfield, хромированные поворотники-пули и золотые полоски на кремовом фоне.

Kingsman создан скорее для того, чтобы им любовались, но он может двигаться. В эпоху, когда кастом все больше полагается на САПР и алгоритмы, есть что-то освежающее в том, как мастер часами вручную формует металл, создавая восхитительно ненужную вещь.

Источник — Royal Enfield x Kingston Custom