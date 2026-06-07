Трамп — «Я позвоню Нетаниягу и попрошу не отвечать Ирану»

В интервью изданию Axios Дональд Трамп заявил, что он намерен позвонить Нетаниягу и попросить, чтобы Израиль не наносил ответный удар по Ирану. Это заявление американского президента цитируют ведущие израильские СМИ.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние события на Ближнем Востоке также в интервью Fox News. Он заявил, что до эскалации существовала возможность подписать соглашение с Ираном уже в ближайшие дни.

«Я бы сказал, что соглашение было бы подписано в понедельник, вторник или среду. Но потом произошло это…» – заявил он, добавив, что он недоволен сегодняшним ударом Израиля по Бейруту.

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