100 дней войны с Ираном — Трамп изложил свою позицию по войне в Иране и Ливану

В воскресенье, 7 июня, телеканал NBC показал развернутое интервью президента США Дональда Трампа, записанное два дня назад и посвященное 100 дням, прошедшим с начала войны с Ираном.

В ходе этого интервью Дональд Трамп заявил, что не намерен выводить около 50.000 американских военных из зоны конфликта до его полного завершения. При этом он сказал, что готов рассмотреть отправку военных в Иран для изъятия ядерных запасов, однако предпочел бы решить проблему в рамках соглашения с Тегераном.

Нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи Трамп охарактеризовал как человека «более рационального», чем его отец.

Касаясь ситуации в Ливане, Трамп заявил, что предпочел бы, чтобы Израиль действовал «точечно» против «Хизбаллы», но при этом подчеркнул, что он по-прежнему » на одной волне» с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Он также пообещал, что Ливан не будет включен в краткосрочное соглашение с Тегераном.

Трамп опроверг утверждение, что он нарушил предвыборное обещание не втягивать США в новые войны, и заявил: «Во-первых, я не давал гарантий, что войн не будет. А во-вторых, зачем тогда мне было создавать самую сильную армию в мире?»

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