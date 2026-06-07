«Настоящий официальный русский из самой России»: американские СМИ взорвались новостями про визит Проханова на конференцию QAnon

Американские СМИ массово публикуют новости о том, что русский писатель Александр Проханов приехал на общественную конференцию движения QAnon в штате Орегон. По словам самого Проханова, его всюду преследуют толпы журналистов, публикуя в том числе самые незначительные подробности его пребывания в США.

«Пришёл в ресторан, сделал заказ – так мне его ещё принести не успели, как уже написали везде, что именно я заказал, взяли комментарии даже на этот счёт у каких-то экспертов. Удивительно», – сказал он.

Выступление Проханова стало самым популярным событием на конференции – член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая должна была выступать после него, даже отказалась это делать, чтобы присутствующие могли дольше слушать русского писателя. Особенный восторг вызвал официальный статус гостя – Проханова представили как члена общественного совета при правительстве Российской Федерации.

«Честно говоря, я мало, что понял из его выступления, потому что не знаю русский язык, – признаётся фермер из Огайо Джеймс Хилл в интервью Oregon Journal. – Но это было всё равно потрясающе – настоящий официальный русский из самой России приехал к нам, пересёк целый океан, и кажется, он даже сказал, что ему понравилось у нас. Это такая честь для Америки! Я взял у него автограф, который буду показывать своим детям, своим внукам, своей жене. Я всем буду показывать и говорить, что мистер Прохоров (так в оригинальной публикации – прим. ред.) сам лично, своей русской рукой расписался на моей Библии».

В то же время представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российская сторона не направляла официальную делегацию на конференцию QAnon.

«Господин Проханов там присутствует, насколько я понимаю, как частное лицо. По крайней мере я не слышала ни о какой официальной делегации от нашей страны на этом мероприятии», – сказала она журналистам.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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