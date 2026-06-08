 

SIPRI — ускорился перевод ядерного оружия на боевое дежурство

08.06.2026, 8:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал отчет, посвященный состоянию ядерных арсеналов. Согласно документу, активизировался перевод ядерного оружия со складов на боевое дежурство.

По данным экспертов, в мире насчитывается 12187 ядерных боеголовок, 9745 из них – на хранении. Начавшая после завершения Холодной войны тенденция по сокращению запасов вооружений пока сохраняется, однако в ближайшие годы тенденция может перемениться в связи с модернизацией ядерных арсеналов, возобновлением гонки вооружений и ослабления механизмов контроля.

Глава института Карим Хаджадж отмечает, что государства активнее переводят ядерные вооружения из мест хранения на оперативное дежурство. Обладатели ядерных арсеналов также активно занимаются их модернизацией.

83% запасов ядерного оружия приходятся на США и Россию, каждая из которых располагает более чем 5000 боеголовками. При этом американская программа модернизации стоит очень дорого, а российские испытания новых ракет провалились. РФ также столкнулась с санкциями, а приоритет отдается вооружениям, необходимым для войны в Украине.

Под влиянием своих геополитических амбиций стремительно развивает ядерный арсенал КНР. Сегодня у Китая около 620 боеголовок, но у 2030 году их число планируется довести до 1000. У Франции – 290 боеголовок, у Великобритании – 225, однако и тут идет рост.

У Индии 190 боеголовок, у Пакистана – 170. КНДР располагает 60 ядерными боеголовками. Согласно документу, членом ядерного клуба является и Израиль, официально придерживающийся политики «туманности». Он располагает 90 боеголовками, пишет France 24.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

08.06 / Глава МАГАТЭ — «Канал связи с Ираном фактически утерян»

08.06 / В России создали новый материал — магнитный «хамелеон»

08.06 / В российских вузах введут систему платных подписок для получения образования

08.06 / Железные шлемы у берегов Испании носили не римские легионеры, а средневековые пираты

08.06 / «Мало ли, что они там найдут»: в России заблокируют интернет-поисковики

08.06 / Биотехнологи впервые «омолодили» клетки печени человека и готовятся к испытаниям на людях

08.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1566-й день войны

08.06 / Физик объяснил, как работает солнцезащитная одежда и кому она нужна

08.06 / Трамп — «Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня»

08.06 / Креатин оказался источником энергии для уничтожающих рак клеток иммунитета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике