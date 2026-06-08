SIPRI — ускорился перевод ядерного оружия на боевое дежурство

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал отчет, посвященный состоянию ядерных арсеналов. Согласно документу, активизировался перевод ядерного оружия со складов на боевое дежурство.

По данным экспертов, в мире насчитывается 12187 ядерных боеголовок, 9745 из них – на хранении. Начавшая после завершения Холодной войны тенденция по сокращению запасов вооружений пока сохраняется, однако в ближайшие годы тенденция может перемениться в связи с модернизацией ядерных арсеналов, возобновлением гонки вооружений и ослабления механизмов контроля.

Глава института Карим Хаджадж отмечает, что государства активнее переводят ядерные вооружения из мест хранения на оперативное дежурство. Обладатели ядерных арсеналов также активно занимаются их модернизацией.

83% запасов ядерного оружия приходятся на США и Россию, каждая из которых располагает более чем 5000 боеголовками. При этом американская программа модернизации стоит очень дорого, а российские испытания новых ракет провалились. РФ также столкнулась с санкциями, а приоритет отдается вооружениям, необходимым для войны в Украине.

Под влиянием своих геополитических амбиций стремительно развивает ядерный арсенал КНР. Сегодня у Китая около 620 боеголовок, но у 2030 году их число планируется довести до 1000. У Франции – 290 боеголовок, у Великобритании – 225, однако и тут идет рост.

У Индии 190 боеголовок, у Пакистана – 170. КНДР располагает 60 ядерными боеголовками. Согласно документу, членом ядерного клуба является и Израиль, официально придерживающийся политики «туманности». Он располагает 90 боеголовками, пишет France 24.

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