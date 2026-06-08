Археологи обнаружили одни из самых ранних следов использования огня предками человека

Пещера Вандерверк — археологический памятник, одно из древнейших мест обитания древнего человека. Найденные там окаменелости и археологические артефакты свидетельствуют о том, что Homo жили в этом месте почти два миллиона лет назад.

Раскапывая слой за слоем пещеры, археологи проследили эволюцию индустрии изготовления каменных орудий — от маленьких и примитивных, характерных для олдувайской культуры, к первым грубым ручным рубилам, предположительно, ашельской культуры и далее к более развитым каменным инструментам. Кроме того, ученые установили, что примерно миллион лет назад древние люди использовали там огонь.

Новое исследование расширило хронологию, указав на то, что гоминиды, возможно, начали пользоваться огнем на сотни тысячелетий раньше, чем считалось. В слое пещеры периода 1,79-1,07 миллиона лет назад нашли обгоревшие кости мелких млекопитающих и каменные орудия, подвергшиеся термической обработке. То, что кости были обожжены, подтвердили двумя независимыми аналитическими методами — люминесценцией и ИК-Фурье-спектроскопией. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Следы огня на древних окаменелостях и орудиях труда в пещерах и на открытых стоянках Африки находили и ранее. Например, следы обожженных каменных орудий или осадочных пород обнаружили на нескольких стоянках под открытым небом раннего и среднего плейстоцена возрастом около 1,5 миллиона лет. Однако на этих территориях источником огня, вероятнее всего, служили природные пожары, которые в то время были привычным делом на Африканском континенте, а не осознанная деятельность древнего человека.

Обгоревшие кости, обнаруженные в ранних слоях пещеры Вандерверк, указали на то, что в ее глубине неоднократно возникали очаги возгорания. Эти следы расположены на расстоянии не менее 30 метров от входа в пещеру, значит, их источником не мог быть природный пожар. Распределение «очагов» позволило сделать вывод, что огонь в пещеру принесли ее обитатели. Эти данные в сочетании с широким археологическим контекстом убедительно свидетельствуют о том, что ранние представители ашельской культуры, скорее всего, Homo erectus, намеренно использовали огонь.

Хотя эта находка важна для дальнейшего изучения древнего прошлого, из нее не следует, что древние люди в то время регулярно готовили пищу или разводили огонь. Вероятнее всего, они неоднократно приносили огонь в эту часть пещеры и поддерживали его.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro