 

На выборах в Армении завершился подсчет голосов — победа Пашиняна

08.06.2026, 10:34, Разное
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Центральная избирательная комиссия Армении завершила подсчет голосов на прошедших 7 июня парламентских выборах. Победу на них одержала прозападная партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном. За нее отдали голоса 49,81% избирателей.

Пророссийская «Сильная Армения» Самвела Карапетяна получает 23,29% голосов, блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна – 9,94%. Электоральный барьер также преодолевает «Процветающая Армения» с 4% голосов.

Явка на выборах составила 59%. Согласно принятой в Армении системе, голоса, полученные партиями, не прошедшими в парламент, распределяются между теми, кто преодолел электоральный барьер, поэтому «Гражданский договор» получит в парламенте большинство.

Пашинян заявил, что речь идет об исторической победе и обещал продолжить развивать отношения с Западом, в то же время, не забывая и о связях с Россией. Говорил он и о сближении с Азербайджаном и Турцией, а также о необходимости борьбы с олигархией.


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