Петербуржцы попросили Беглова проводить ПМЭФ ежемесячно

Инициативная группа жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратилась к губернатору Северной столицы Александру Беглову с просьбой проводить Петербургский международный экономический форум не ежегодно, а раз в месяц.

По мнению общественников, это позволит создать в городе на Неве сотни тысяч новых рабочих мест и превратить Петербург в глобальный финансовый центр.

«Мы убеждены, что у уважаемых участников форума найдутся темы для ежемесячных встреч. А наш прекрасный город получит инвестиции, дополнительные доходы и заслуженную славу финансовой столицы России», – сказал один из авторов проекта Пётр Романов.

Губернатор Северной столицы поддержал инициативу жителей и распорядился провести следующий ПМЭФ с 10 по 12 июля 2026 года.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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