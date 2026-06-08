Трамп приказал Иран и Израиль немедленно прекратить «стрелять»

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social обратился к Израилю и Ирану. «Израиль и Иран обязаны немедленно прекратить «стрелять» (слово «shooting» занесено в кавычки).

Отметим, что Дональд Трамп настаивал на том, чтобы Израиль принял сделку с Ираном, подчеркивая, что решает не Нетаниягу, а он. Израильский удар по системам ПВО и другим целям иранского режима, по всей видимости, стал для Трампа сюрпризом, хотя иранские власти пытаются перенести ответственность за возобновление военных действий на США.

В частности, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи усомнился в заявлениях, согласно которым администрация США была застигнута врасплох израильскими ударами по иранской территории. «Никто не поверит, что израильский режим предпримет подобные действия без координации с США. Америка несет полную ответственность за эту агрессию, ей также придется отвечать за последствия любой эскалации», – отметил иранский чиновник.

До настоящего момента известно, что США не принимали участие в возобновившихся в ночь на понедельник ударах по объектам иранского режима.

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