 

На востоке Латвии впервые сбит БПЛА, нарушивший границу

08.06.2026, 12:34, Разное
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Боевые самолеты ВВС Франции, участвовавшие в миссии по обеспечению безопасности восточного фланга NATO, утром сбили между Резекне и Карсавой на востоке Латвии беспилотный летательный аппарат.

Это первый пример успешного перехвата дрона в латвийском воздушном пространстве. До этого фиксировались случаи как падения беспилотников, так ухода их за границу. Обычно речь идет об украинских БПЛА, оказавшихся на территории страны из-за российских средств РЭБ.

Командование вооруженных сил Латвии предупреждает: пока военные действия продолжаются, подобные нарушения будут происходить.


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