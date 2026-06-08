«Мало ли, что они там найдут»: в России заблокируют интернет-поисковики

В Государственной думе рассматривается законопроект, полностью запрещающий функционирование интернет-поисковиков на территории страны ввиду невозможности гарантировать соответствие их выдачи государственной идеологии. Авторы инициативы пояснили, что ситуация, при которой гражданин самовольно формулирует запрос и получает неконтролируемый массив сведений, противоречит курсу на информационную гигиену.

Взамен предлагается государственная система «Гласность 2.0», где пользователь сможет выбрать интересующий его вопрос из заранее одобренного перечня и гарантированно получить единственный корректный ответ. Разработчики подчеркивают, что архаичная модель поиска, позволявшая вводить произвольные комбинации слов, создавала риски столкновения россиян с «непредназначенными для них смыслами». Упразднение строки запроса, по мнению депутатов, станет важнейшим шагом в построении суверенного интернета, где пользователю больше не придется мучиться выбором из десятков ссылок.

В пояснительной записке особо отмечено, что новый подход исключит саму вероятность попадания в индекс материалов, не прошедших тройную перекрестную проверку на соответствие традиционным ценностям и актуальной повестке.

«Мало ли, что они там найдут, если дать им волю. Человек хочет узнать цену на гречку, а ему вылезает какая-нибудь аналитика о продовольственной инфляции – и всё, зерно сомнения уже посеяно. Зачем нам этот нездоровый интерес?» – разъяснил необходимость реформы один из авторов законопроекта Василий Бирюков.

Парламентарий добавил, что в «Гласности 2.0» запрос «гречка» будет перенаправлять на сводку о рекордном урожае, а любые попытки вбить вручную слово «инфляция» приведут к автоматическому открытию страницы «Почему вам это не нужно».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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