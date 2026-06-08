 

Домашний интернет переведут на постоянные белые списки для защиты от иностранного ИИ (ИИИ)

08.06.2026, 12:30, Разное
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Минцифры и проводные операторы связи согласовали технический регламент перевода проводного интернета на режим постоянных белых списков. Мера, вступающая в силу с 1 сентября 2026 года, направлена на защиту критической инфраструктуры от опасной модели иностранного искуственного интеллекта (ИИИ), развёрнутой АНБ США.

По умолчанию пользователям будут доступны только утверждённые отечественные ресурсы. В качестве причины в записке, представленной Совбезу, указана ИИИ Anthropic Mythos, которая способна ежедневно находить тысячи неизвестных ранее уязвимостей нулевого дня и разрабатывать под них эксплойты.

«Единственной стратегией остаётся радикальная изоляция внутренних сетей от потенциального противника», – сделали вывод чиновники.

По словам заместителя министра цифрового развития Ивана Потёмкина, власти опираются на правовую базу, заложенную ещё в 2019 году. Техническая возможность изоляции была отработана в 2021 году в ходе учений на полигоне Роскомнадзора.

«Можно было или отключить электричество по всей стране, или суверенизировать связь – думаю, выбор тут очевиден. Теперь мы окружаем страну контуром безопасности, фактически строим безопасный цифровый бункер, в котором ИИИ просто нечего будет взламывать», – высказался он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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