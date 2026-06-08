 

Саммит в Лондоне — Зеленский и европейские лидеры выдвинули условия урегулирования

08.06.2026, 11:34, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский провел в Лондоне переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В опубликованном по итогам встречи совместном заявлении поддерживается призыв Зеленского к прямым переговорам с Россией и говорится о необходимости участия в них Европы. Одновременно отмечается и требование усилить давление на российскую экономику, декларируется необходимость европейской помощи в обеспечении Украины вооружениями.

Документ также формулирует пять условий достижения в Украине прочного мира. Первое из них – прекращение военных действий. Второе – использование нынешней линии фронта в качестве отправной точки переговоров, с признанием суверенного права Украины вступать в союзы и самостоятельно определять, как обеспечивать свою безопасность.

Третье условие – предоставление юридических обязывающих гарантий безопасности, включающих развертывание многонациональных сил на украинской территории. Четвертое – замораживание российских активов до возмещения нанесенного Украине ущерба и полного прекращения агрессии.

В пятом пункте говорится об учете интересов европейской безопасности при урегулировании конфликта. В нем вновь заявляется о необходимости согласия государств ЕС и NATO на статьи, затрагивающие их интересы.


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