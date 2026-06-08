 

Новосибирские студенты разработали прототип гоночного автомобиля для соревнований «Формула Студент»

08.06.2026, 11:18, Разное
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Команда студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в Центре студенческой проектной деятельности (ЦСПД) вуза под руководством Владимира Филиппова работает над созданием карта, который в будущем планируется заявить на технобатл «Формула Студент» в Ленинградской области.

По словам Филиппова, решение взять за основу проверенный карт продиктовано жесткими техническими требованиями к машине — к габаритам, массе, конструкции рамы и системе безопасности. Большую часть компонентов — раму, кронштейны, крепления, элементы подвески и защитные конструкции — команда изготовила сама. Часть узлов — двигатель, колеса и элементы рулевой системы — для экономии времени пришлось купить.

Больше всего времени заняли подгонка рамы и отладка тормозной системы. Прототип уже практически готов: он оснащен двигателем объемом 140 куб. см и прошел первые испытания. Однако, как сообщил В. Филиппов, о заявке карта на участие в соревнованиях в текущем году речь пока не идет, поскольку необходимо устранить все имеющиеся недочеты.


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