 

Физик объяснил, как работает солнцезащитная одежда и кому она нужна

08.06.2026, 13:15, Разное
  Поддержать в Patreon

С каждым годом на рынке появляется все больше одежды с маркировкой UPF — купальников, футболок, кофт и даже горнолыжных курток. UPF (Ultraviolet Protection Factor) — это коэффициент защиты от ультрафиолета, который показывает, какую долю излучения пропускает ткань. Например, маркировка UPF 50 означает, что через материал проходит всего около 2% ультрафиолета, остальные 98% блокируются.

Защитные свойства одежды зависят от физических свойств ткани. Самый важный фактор — плотность переплетения: чем меньше просветов между нитями, тем лучше защита. Темная ткань поглощает больше ультрафиолета, но это не главное. Тонкий черный хлопок может иметь UPF 10–15, а светлый плотный полиэстер — UPF 50+. Самые эффективные материалы — синтетические (полиэстер, нейлон). Также многие производители добавляют в волокна диоксид титана — тот же компонент, что используется в физических солнцезащитных кремах. Это обеспечивает защиту на весь срок службы изделия.

Важный нюанс — поведение ткани при намокании. Мокрый хлопок теряет защитные свойства практически полностью: UPF может упасть с 15–20 до двух–пяти. Поэтому, надев на пляже мокрую хлопковую футболку, вы не спасетесь от ожогов. Полиэстер и нейлон сохраняют свойства даже во влажном состоянии. Синтетические материалы также предпочтительнее для горнолыжной одежды: снег отражает до 80% ультрафиолетовых лучей, а на высоте излучение интенсивнее, так что защита нужна даже в холодное время года. Плотные мембранные ткани горнолыжных курток сами по себе блокируют большую часть УФ.

Отдельного внимания заслуживают купальники с UPF-защитой. Качественный купальник с UPF 50+ блокирует не менее 98% ультрафиолета. Загореть в нем практически невозможно — максимум легкий оттенок. Утверждения производителей об «умном купальнике для равномерного загара» — лукавство. Равномерным окажется именно отсутствие загара. Оптимальная стратегия, рекомендуемая дерматологами: UPF-одежда используется на закрытых участках как базовая защита на весь день, а крем наносится на открытые участки (лицо, шею, кисти рук, стопы) и обновляется каждые два часа.

Противопоказаний у UPF-одежды практически нет, но специалисты советуют разумный подход: 15–20 минут открытого солнца на руках и лице вне пиковых часов для большинства людей достаточно для синтеза витамина D.

«UPF-одежда — не маркетинговый трюк, а реально существующая система оценки, в рамках которой, после проверки, одежде присваивают соответствующую маркировку. UPF-одежда эффективно дополняет солнцезащитный крем, но не заменяет его полностью, особенно на открытых участках тела. Главный риск — не сама одежда, а поведенческий: человек в UPF-футболке может пренебречь кремом на лице и руках или купить дешевую подделку с наклейкой UPF, не подтвержденную сертификацией. Всегда проверяйте маркировку и покупайте продукцию проверенных брендов.», — рассказывает Николай Зенченко, старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 90% немеланомных раков кожи связаны с ультрафиолетовым излучением. Комбинация одежды и крема — самая эффективная доступная защита. При выборе UPF-одежды стоит обращать внимание на сертификацию (UPF 30–50+), тип ткани (полиэстер и нейлон надежнее хлопка в мокром состоянии) и не полагаться только на одежду, забывая о креме для лица и рук.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

08.06 / Глава МАГАТЭ — «Канал связи с Ираном фактически утерян»

08.06 / В России создали новый материал — магнитный «хамелеон»

08.06 / В российских вузах введут систему платных подписок для получения образования

08.06 / Железные шлемы у берегов Испании носили не римские легионеры, а средневековые пираты

08.06 / «Мало ли, что они там найдут»: в России заблокируют интернет-поисковики

08.06 / Биотехнологи впервые «омолодили» клетки печени человека и готовятся к испытаниям на людях

08.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1566-й день войны

08.06 / Трамп — «Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня»

08.06 / Креатин оказался источником энергии для уничтожающих рак клеток иммунитета

08.06 / На востоке Латвии впервые сбит БПЛА, нарушивший границу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике