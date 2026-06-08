Трамп — «Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social заявление, согласно которому и Израиль, и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Ранее Трамп потребовал от них прекратить стрелять.

«Окончательные переговоры о «мире» уже идут, но их продвижению мешают невежество и глупость. Блокада останется на месте в полном объеме, пока не будет заключено «окончательное соглашение». Двигаться нужно быстро. Спасибо за внимание», – написал Трамп.

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