 

В российских вузах введут систему платных подписок для получения образования

08.06.2026, 16:00, Разное
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Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало приказ, обязывающий российские университеты перейти на подписочную модель платного обучения. Документ призван решить проблему недобора средств на платных отделениях на фоне падения платежеспособного спроса.

В ведомстве пояснили, что мера связана с тем, что большинство россиян не готовы единовременно платить за обучение от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей в год.

«Мы взяли идею у успешных зарубежных и отечественных развлекательных платформ, которые доказали свою экономическую эффективность и решили применить к системе образования», – заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Согласно приказу, с 1 сентября 2026 года вузы вправе предлагать студентам три варианта ежемесячной подписки:

· «Стандарт» (40–100 тыс. рублей в месяц). Предоставляет доступ к полной образовательной программе наравне с бюджетниками.

· «Премиум» (на 20% дороже «Стандарта»). Включает дополнительные часы лекций, семинаров и доступ к закрытым учебным материалам для успешной сдачи экзаменов.

· «Премиум плюс» (на 40% дороже «Премиум»). Помимо всех опций «плюса», гарантирует «консультационную поддержку» – помощь на экзаменах.

Студенты, уже обучающиеся на бюджете, смогут доплатить за подписку любого уровня, чтобы сдавать сессию в более комфортных условиях.

В министерстве также подчеркнули, что новая система дисциплинирует учащихся. При несвоевременной оплате студент будет отчислен в течение 10 рабочих дней. Для восстановления подписки потребуется внести штраф в размере 300 тысяч рублей. Помимо этого, нововведение позволит компенсировать выпадающие доходы вузов от недобора на платные места и по предварительным подсчётам привлечь в бюджет до 30 млрд рублей ежегодно.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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