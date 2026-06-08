 

ЮАР ужесточает законодательство против нелегалов

08.06.2026, 9:33, Разное
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса представил программу по борьбе с нелегальной миграцией. Она предусматривает тюремные сроки для работодателей, нанимающих людей без документов, ускорение процесса депортации и создание биометрической базы данных всех жителей страны.

В последнее время в ЮАР участились волнения против нелегалов. Их обвиняют в ухудшении экономического положения и росте безработицы. Некоторые государства сообщили об эвакуации своих граждан в связи с нападениями на иностранцев. Среди жертв погромов – два гражданина Мозамбика.

Рамафоса признал, что нелегальная иммиграция стала тяжелым бременем для экономики, однако призвал сограждан не брать закон в свои руки. «Только государственные инстанции имеют право бороться с нарушениями закона», – подчеркнул он.


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