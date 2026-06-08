 

После победы партии Пашиняна на выборах администрация Сочи приняла решение создать новый Армянский район

08.06.2026, 9:30, Разное
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Мэр Сочи Андрей Прошунин подписал указ о создании нового городского района Армянский, численность населения которого должна составить к 2030 году не менее 250 тысяч человек.

«Мы пошли на этот шаг из-за безрассудной политики гражданина Пашиняна, который незаконно победил на выборах. Честные армяне не хотят жить под европейским ярмом, поэтому мы будем рады видеть их в Сочи», – сказал Прошунин.

Площадь Армянского района составит 50 км², строительство первых многоквартирных домов начнётся уже в августе этого года. Новостройки планируют сдать в середине 2027 года.

«Мы создадим всю инфраструктуру: школы, магазины, церкви и рынки. Пока всё строительство идёт за счёт городского бюджета, но я уверен, что все расходы окупятся сторицей», – пообещал глава Сочи.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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