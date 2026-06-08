 

«Аэромакс» готовит беспилотный вертолет В-200 к запуску в эксплуатацию

08.06.2026, 8:19, Разное
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Фото: Аэромакс

В компании «Аэромакс» завершают этап летных испытаний беспилотного вертолета модели В-200 и в августе 2026 года планируют запустить его в эксплуатацию. При этом на первые три единицы В-200 уже подписан контракт — их передадут заказчику примерно в те же сроки.

Демонстрация В-200 общественности прошла на HeliRussia 2026 — одной из ключевых отраслевых выставок вертолетной индустрии. Стоит отметить, что В-200 заинтересовались не только российские эксперты, но и представители других стран, особенно из Юго-Восточной Азии.

Беспилотная транспортная платформа В-200 рассчитана на перевозку грузов общей массой до 200 кг как во внешних подвесных контейнерах, так и внутри фюзеляжа на расстояние до 300 км. Новинка будет работать в труднодоступных северных районах, поэтому получила яркую расцветку для большей заметности.

Фото: Аэромакс

Также разработчик уточнил, что большинство основных компонентов вертолета, включая систему управления и электронику, разработаны в России. К примеру, комплекс автономного управления БАС создали специалисты «ИКАР-Инжиниринга», входящего в группу «Аэромакс».


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