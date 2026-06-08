 

В южной части Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8

08.06.2026, 2:33, Разное
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В южной части Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр находился у побережья острова Минданао, примерно в 25 километрах к юго-западу от населенного пункта Буриас. Очаг залегал на глубине около 35 километров.

После подземных толчков была объявлена угроза цунами для ряда прибрежных районов региона. Землетрясение ощущалось на значительной территории юга Филиппин, а также в соседних странах.

На данный момент официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Власти проводят оценку возможного ущерба и проверяют состояние инфраструктуры в районах, расположенных ближе всего к эпицентру.


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