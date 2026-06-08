 

В Армении завершились парламентские выборы — Пашинян заявил о победе его партии

08.06.2026, 3:33, Разное
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В Армении завершилось голосование на парламентских выборах, от которых зависит дальнейший внешнеполитический курс страны, пишет ВВС.

Кампания прошла на фоне охлаждения отношений с Россией, попыток Еревана сблизиться с Евросоюзом и споров о мирном соглашении с Азербайджаном после потери Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе его партии на парламентских выборах в стране. По его словам, партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Подсчёт бюллетеней продолжается, но по результатам первых итогов голосования, опубликованных ЦИК Армении, партия Пашиняна уверенно лидирует


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