В МГУ создали проект переноса Байкала под Москву

Профессор географического факультета МГУ Митрофан Давыдов в эфире телеканала «Россия-24» призвал начать работы по перемещению озера Байкал из Восточной Сибири в Московскую область.

Как считает учёный, это необходимо сделать в течение ближайших 10 лет – в противном случае из-за движения тектонических плит крупнейший природный резервуар пресной воды может полностью обмелеть.

«Земля – живой организм, она постоянно в движении. Сейчас настала эра активности на территории Сибири, поэтому мы просто обязаны спасти Байкал. Мы уже провели все необходимые расчёты и готовы немедленно приступить к транспортировке озера», – сказал профессор.

Стоимость переноса Байкала под Москву составит около триллиона рублей. По проекту Давыдова, на первом этапе потребуется вырыть котлован в одном из малонаселённых районов Московской области, после чего начнутся работы по прокладке водопровода Байкал-Москва протяжённостью 4 тысячи километров.

