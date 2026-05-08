В Конгресс США внесен законопроект, ограничивающий применение силы против Ирана

Конгрессмен-республиканец Том Барретт, представляющий штат Мичиган, внес законопроект, ограничивающий применение американской военной силы против Ирана и требующий завершить боевые действия до 30 июля.

Барретт, ветеран армии США, служивший в Ираке и Кувейте, заявил, что президент как главнокомандующий руководит войсками во время войны, однако Конгресс обязан выполнить свою конституционную роль: по его словам, он потерял на поле боя слишком много друзей, чтобы допустить втягивание США в «еще одну бесконечную войну» без парламентского контроля.

Законопроект Барретта запрещает ввод американских сухопутных сил в Иран, за исключением спасательных операций и сбора разведданных, и устанавливает рамки для применения силы: удары должны быть связаны с иранской ядерной программой или обеспечением прохода судов через Ормузский пролив. После 30 июля документ предусматривает 30-дневный период для сворачивания операций, вывода персонала и прекращения вовлеченности США в боевые действия.

1 мая Белый дом уведомил Конгресс, что применение военной силы завершено, однако американские операции в регионе фактически продолжаются, включая действия, связанные с морской блокадой и Ормузским проливом.