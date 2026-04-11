 

В Госдуме заявили, что приложения из «белых списков» тоже заблокируют, но в последнюю очередь

11.04.2026, 10:49, Разное
В Госдуме призвали россиян не ориентироваться на «белые списки» разрешённых веб-сайтов и приложений и не привыкать к этим сервисам – по словам депутата Вадима Дорохова из комитета по цифровой регуляции, они тоже будут заблокированы, но в последнюю очередь, после окончания переходного периода.

Парламентарий отметил, что белые списки не следует воспринимать как «индульгенцию или гарантию работоспособности».

«Гарантия есть одна – что в конечном итоге эти сервисы тоже будут заблокированы, просто последними, – сказал он. – Сами по себе белые списки – это своего рода переходный период, чтобы не отключать всё резко. Но надевать розовые очки и говорить, что есть какие-то разрешённые навсегда ресурсы – ну, это глупо, я считаю. Государство наводит порядок в цифровой сфере и доведёт дело до конца. Нельзя навести порядок наполовину, так не делается».

В подтверждение своих слов депутат показал копию внутреннего документа, который называется «Порядок включения в перечень ресурсов, доступ к которым временно не ограничивается на территории Российской Федерации». Согласно оценкам Дорохова, блокировки сервисов из белого списка начнутся к началу или середине 2027 года – по мере готовности критической информационной инфраструктуры.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

12.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1509-й день войны

12.04 / Сегодня «Флотилия Сумуда» стартует из Европы — заявленная цель – прорыв блокады Газы

11.04 / Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

11.04 / В Нижнем Новгороде утилизировали 12 тонн соды без маркировки «Халяль»

11.04 / Архиепископом Кентерберийским впервые избрана мусульманка

11.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1508-й день войны

11.04 / «Российская газета» по ошибке опубликовала план по созданию «Прибалтийского федерального округа» в случае выхода США из НАТО

11.04 / Российский «Теледроид» будет доставлен на МКС во втором полугодии 2026 года

11.04 / Армия РФ вновь атаковала Одессу — двое погибших

11.04 / Томские специалисты работают над системой раннего обнаружения БПЛА

