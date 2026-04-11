В Госдуме заявили, что приложения из «белых списков» тоже заблокируют, но в последнюю очередь

В Госдуме призвали россиян не ориентироваться на «белые списки» разрешённых веб-сайтов и приложений и не привыкать к этим сервисам – по словам депутата Вадима Дорохова из комитета по цифровой регуляции, они тоже будут заблокированы, но в последнюю очередь, после окончания переходного периода.

Парламентарий отметил, что белые списки не следует воспринимать как «индульгенцию или гарантию работоспособности».

«Гарантия есть одна – что в конечном итоге эти сервисы тоже будут заблокированы, просто последними, – сказал он. – Сами по себе белые списки – это своего рода переходный период, чтобы не отключать всё резко. Но надевать розовые очки и говорить, что есть какие-то разрешённые навсегда ресурсы – ну, это глупо, я считаю. Государство наводит порядок в цифровой сфере и доведёт дело до конца. Нельзя навести порядок наполовину, так не делается».

В подтверждение своих слов депутат показал копию внутреннего документа, который называется «Порядок включения в перечень ресурсов, доступ к которым временно не ограничивается на территории Российской Федерации». Согласно оценкам Дорохова, блокировки сервисов из белого списка начнутся к началу или середине 2027 года – по мере готовности критической информационной инфраструктуры.

