В Денвере самолет сбил человека на взлетной полосе

Авиакомпания Frontier Airlines заявила, что рейс 4345 был отменен после сообщения о том, что самолет сбил человека на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Денвера.

В компании отметили: «Поступило сообщение о дыме в салоне, после чего пилоты прервали взлет. Пассажиры были безопасно эвакуированы. Инцидент расследуется».

По последним данным, официального подтверждения о состоянии пострадавшего пока нет. Американские СМИ сообщают, что речь идет о человеке, находившемся прямо на взлетно-посадочной полосе во время движения самолета.