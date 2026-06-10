 

В берестяном дневнике Рюрика найден рецепт водки «Столичная»

10.06.2026, 13:00, Разное
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Новгородская археологическая экспедиция начала летний сезон 2026 года с знакового для отечественной истории открытия – в центре Старой Ладоги был найден дневник основателя Древнерусского государства Рюрика.

«Раньше мы только слышали, что создатель нашей великой страны вёл записи, но теперь нам удалось наконец-то их найти. За прошедшие 12 веков береста сильно пострадала, так что пока получилось прочитать лишь пару страниц. На них, что удивительно, записан рецепт водки «Столичная», которую уже полвека любит весь мир», – сказал археолог Владимир Кирпичников. 

Дневник Рюрика уже доставлен в Москву, где реставраторам Российской государственной библиотеки имени Ленина предстоит восстановить документ. По предварительным оценкам, работы потребуют не менее пяти лет.

«Мне посчастливилось прикоснуться к этому великому источнику, поэтому я распорядилась выделить из наших фондов 300 миллионов рублей на проведение, как говорят специалисты, комплекса реанимационных мероприятий», – написала в своём Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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