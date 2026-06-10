 

В Белфасте предъявлены обвинения суданцу, попытавшемуся отрезать голову прохожему

10.06.2026, 13:03, Разное
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В Северной Ирландии предъявлены обвинения в покушении на убийство с использованием холодного оружия 30-летнему выходцу из Судана Хади Алодиду, который напал с ножом на прохожего на севере Белфаста и попытался отрезать ему голову.

Названо имя пострадавшего. Это Стивен Огилви, которому за 40. В результате нападения он лишился правого глаза, а его левому глазу нанесен ущерб. Мужчина также получил ножевые ранения шеи и спины. Он находится в больнице.

В суде Алодид воспользовался услугами предоставленного ему переводчика, но отказался от адвоката. Судья Стивен Кеон отказал ему в освобождении под залог, продлив срок предварительного заключения на четыре недели.

Преступление вызвало огромный резонанс. По Белфасту прокатилась волна беспорядков, сопровождавшихся сожжением автомобилей, нападениями на полицию и на дома, где проживают иммигранты. Многим потребовалась эвакуация. Был госпитализирован 70-летний мужчина, получивший удар кирпичом по голове.


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