В Аргентине принят закон, разрешающий горные разработки в ледниковой зоне

Парламент Аргентины принял продвигаемый президентом Хавьером Милеем закон, разрешающий проводить горнорудные работы на территории экологически уязвимых ледников, расположенных в Андах.

Поправки к Закону о ледниках были утверждены нижней палатой после обсуждения, продолжавшегося 12 часов. В поддержку предложения Милея было отдано 137 голосов, 111 депутатов проголосовали за, трое воздержались. В феврале законопроект был одобрен Сенатом.

Закон делает возможной добычу в ледниковой зоне таких материалов, как литий, медь, серебро. Его противники отмечают, что это нанесет необратимый ущерб рудникам, территория которых и так значительно сократилась из-за глобального потепления. Они также заявляют, что для развития вода значительнее важнее, чем ценные металлы.