 

Украина согласилась принять всех прорвавшихся в Испанию мигрантов

01.08.2026, 9:00, Разное
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Премьер-министр Испании Педро Санчес в телеобращении объявил об урегулировании миграционного кризиса в Сеуте, куда накануне прорвалось несколько десятков тысяч беженцев из Северной Африки.

 «Всех этих несчастных согласились принять наши украинские партнёры – первые рейсы в Киев отправятся уже завтра. В течение двух недель мы планируем вывезти всех заинтересованных лиц», – сказал Санчес.

По информации Bloomberg, в обмен на размещение каждой тысячи мигрантов Киев получит по одной ракете Patriot. Всего Украина готова принять до миллиона беженцев, за что ВСУ будет поставлена тысяча ракет.

Владимир Зеленский в своём Telegram-канале пообещал сделать всё возможное, для ускоренной интеграции африканцев в украинское общество и гарантировал, что они не будут призваны на воинскую службу даже после получения гражданства.

«Мы рады приветствовать новых украинцев, которые вместе с нами будут строить нашу страну. Обещаю, что в ВСУ они могут попасть только добровольно. Также призываю всех девушек обратить внимание на этих прекрасных мужчин, которые отличные семьянинаы и могут составить ваше счастье», – написал президент Украины.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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